Donald Trump anunciou proibição nesta sexta-feira - AFP

Donald Trump anunciou proibição nesta sexta-feiraAFP

Publicado 18/09/2026 18:44 | Atualizado 18/09/2026 18:50

"Estou orgulhoso de anunciar que, com efeito imediato, proíbo o Falso Canal de Notícias CNN, o MSNOW (...) e o Politico (...) de acessar a Casa Branca como resultado de seus constantes 'relatos' de NOTÍCIAS FALSAS", postou Trump em sua plataforma, Truth Social.Trump não disse o que motivou o veto, mas afirmou que "veículos de mídia não deveriam poder escrever ou reportar constantemente FICÇÃO e MENTIRAS quando estão cobrindo o Presidente dos Estados Unidos, o Governo Trump ou os Estados Unidos da América".Posteriormente ao anúncio, durante declarações à imprensa no Salão Oval da Casa Branca, Trump disse que tem o "direito" de vetar os veículos de mídia que, segundo ele, não são "honestos"."Acredito que alguém tem o direito de mantê-los distanciados se escrevem histórias falsas todo o tempo", disse o presidente americano. "Nosso país deve ter informação honesta", acrescentou.É extremamente incomum que presidentes americanos proíbam o acesso de veículos de imprensa à Casa Branca, embora Trump tenha barrado um repórter da CNN em seu primeiro mandato e Richard Nixon tenha imposto restrições ao jornal Washington Post por suas reportagens sobre o escândalo Watergate, que levou à sua renúncia.Mas em seu segundo mandato, Trump adotou medidas de controle mais estritas para a imprensa, inclusive filtrando quais jornalistas podem cobrir eventos como parte de um "pool" com acesso a espaços restritos, como o Salão Oval e o avião presidencial Air Force One.No ano passado, Trump barrou a agência de notícias The Associated Press em alguns eventos por causa da decisão do veículo de seguir mencionando o "Golfo do México", em vez do "Golfo da América", como determinado por ele.