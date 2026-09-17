Prisões ocorreram em meio a um toque de recolher noturno decretado nas áreas mais afetadas por conflitos no país - Rodrigo Buendia / AFP

Prisões ocorreram em meio a um toque de recolher noturno decretado nas áreas mais afetadas por conflitos no paísRodrigo Buendia / AFP

Publicado 17/09/2026 15:25

A polícia equatoriana prendeu 14 suspeitos de integrarem uma gangue que atuava na violenta província de El Oro, região cobiçada por criminosos devido às suas atividades portuárias e de mineração, informou o ministro do Interior nesta quinta-feira (17). As prisões ocorreram em meio a um toque de recolher noturno decretado pelo governo nas áreas mais afetadas por conflitos no país, o terceiro do ano, como parte de sua ofensiva contra organizações criminosas