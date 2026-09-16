Segundo Zuckerberg, dinâmica de mercado cria incentivo para que empresas tornem seus sistemas mais confiáveisAFP
Zuckerberg critica pedidos para desacelerar avanço da IA
CEO da Meta afirmou que empresas têm incentivos para priorizar segurança e alinhamento dos modelos diante dos riscos da tecnologia
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UE propõe proibir redes sociais para menores de 13 anos
Projeto prevê contas supervisionadas para adolescentes e novas regras para plataformas, com multas de até 6% do faturamento mundial
Papa faz alerta contra a dependência dos algoritmos
Pontífice alertou que decisões que dependem da consciência humana não devem ser transferidas para algoritmos de inteligência artificial
Corpo de brasileira desaparecida após acidente em Veneza é encontrado
Gabriella Querino, de 26 anos, foi localizada na lagoa três dias depois do choque entre barcos que também matou o marido, Sean Michieli
China faz apelo aos Estados Unidos contra 'guerra' no espaço
Países são rivais geopolíticos e buscam ampliar presença estratégica no setor espacial
Brasileira de 26 anos desaparece após colisão entre barcos em Veneza
Mergulhadores do Corpo de Bombeiros participam da operação para localizar a Gabriella Querino e canal chegou a ser fechado
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