Gabriella Querino e Sean Michieli haviam se casado há 3 meses - Reprodução/Redes sociais

Gabriella Querino e Sean Michieli haviam se casado há 3 mesesReprodução/Redes sociais

Publicado 14/09/2026 20:01

A brasileira Gabriella Querino, de 26 anos, está desaparecida desde a madrugada de sábado, 12, após um acidente entre duas embarcações na lagoa de Veneza, na Itália. As buscas continuam na região do Canal Tessera, segundo o jornal italiano La Repubblica.

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Gabriella estava em uma pequena embarcação com o marido, Sean Michieli, pescador de amêijoas de 25 anos e natural de Burano, quando houve uma colisão com um táxi aquático. Após o impacto, o barco em que o casal estava afundou.



Michieli foi resgatado e levado em estado gravíssimo ao Hospital dell’Angelo, em Mestre, onde recebeu atendimento médico. Ele morreu no domingo, 13, ainda de acordo com o La Repubblica. Gabriella permanece desaparecida desde o acidente.

Gabriella estava em uma pequena embarcação com o marido, Sean Michieli, pescador de amêijoas de 25 anos e natural de Burano, quando houve uma colisão com um táxi aquático. Após o impacto, o barco em que o casal estava afundou.Michieli foi resgatado e levado em estado gravíssimo ao Hospital dell’Angelo, em Mestre, onde recebeu atendimento médico. Ele morreu no domingo, 13, ainda de acordo com o La Repubblica. Gabriella permanece desaparecida desde o acidente.

A jovem é natural de Ribeirão Preto, São Paulo, e havia se casado há três meses com o italiano Sean Michieli. O local do acidente é uma importante via náutica responsável por ligar o local com o Aeroporto Internacional Marco Polo.

Mergulhadores e helicóptero participam das buscas



Mergulhadores do Corpo de Bombeiros participam da operação para localizar a brasileira. Segundo o jornal italiano, uma embarcação enviada pelo quartel de Pádua utiliza uma sonda acústica nas buscas.



A operação também ocorre pelo ar. O helicóptero Drago, da unidade de voo de Veneza, sobrevoa o Canal Tessera e as áreas próximas.



A circulação pelo canal chegou a ser interrompida para facilitar o trabalho das equipes. Posteriormente, a navegação foi reaberta em apenas um sentido.



O Ministério Público de Veneza investiga as circunstâncias da colisão. O corpo de Sean Michieli passará por autópsia. Segundo o La Repubblica, o motorista do táxi aquático envolvido no acidente foi incluído na lista de investigados por homicídio náutico.

Até o momento da publicação, as autoridades italianas não têm informações sobre o paradeiro da vítima. O Ministério de Relações Exteriores acompanha o caso



