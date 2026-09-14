Gabriella Querino e Sean Michieli haviam se casado há 3 mesesReprodução/Redes sociais
Gabriella estava em uma pequena embarcação com o marido, Sean Michieli, pescador de amêijoas de 25 anos e natural de Burano, quando houve uma colisão com um táxi aquático. Após o impacto, o barco em que o casal estava afundou.
Michieli foi resgatado e levado em estado gravíssimo ao Hospital dell’Angelo, em Mestre, onde recebeu atendimento médico. Ele morreu no domingo, 13, ainda de acordo com o La Repubblica. Gabriella permanece desaparecida desde o acidente.
Mergulhadores e helicóptero participam das buscas
A operação também ocorre pelo ar. O helicóptero Drago, da unidade de voo de Veneza, sobrevoa o Canal Tessera e as áreas próximas.
A circulação pelo canal chegou a ser interrompida para facilitar o trabalho das equipes. Posteriormente, a navegação foi reaberta em apenas um sentido.
O Ministério Público de Veneza investiga as circunstâncias da colisão. O corpo de Sean Michieli passará por autópsia. Segundo o La Repubblica, o motorista do táxi aquático envolvido no acidente foi incluído na lista de investigados por homicídio náutico.
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