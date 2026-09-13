Entre os detidos, havia 16 estrangeiros e 31 menores, informou o ministro da Segurança Pública do Chile - Javier Torres / AFP

Entre os detidos, havia 16 estrangeiros e 31 menores, informou o ministro da Segurança Pública do ChileJavier Torres / AFP

Publicado 13/09/2026 07:32

Quase 300 pessoas, incluindo cerca de 30 menores de idade, foram detidas no Chile durante protestos em memória das vítimas da ditadura do ex-presidente Augusto Pinochet (1973-1990), informou o governo neste sábado (12). As manifestações, que acontecem todos os anos, marcaram o 53º aniversário do golpe liderado por Pinochet em 11 de setembro de 1973 contra o socialista Salvador Allende.