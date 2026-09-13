As operações de busca e resgate começaram na manhã de ontem - Infuz / AFP

As operações de busca e resgate começaram na manhã de ontemInfuz / AFP

Publicado 13/09/2026 09:23

Pelo menos seis pessoas morreram e 130 estão desaparecidas, neste domingo (13), após uma balsa que fazia a travessia entre as ilhas de Java e Bornéu virar devido ao mau tempo, informou a agência de resgate da Indonésia. A embarcação Virgo Transport 8, com 243 passageiros e tripulantes a bordo, perdeu contato com a empresa de navegação na manhã de domingo, após partir de Surabaya, em Java Oriental.