As operações de busca e resgate começaram na manhã de ontemInfuz / AFP
A Basarnas, agência nacional de busca e resgate da Indonésia, informou em sua última atualização que seis pessoas morreram e 130 estão desaparecidas. Outras 107 pessoas foram resgatadas.
"Considerando o número relativamente grande de passageiros e tripulantes a bordo, estamos otimizando a coordenação com todas as entidades relevantes para agilizar o processo de busca", acrescentou a agência de resgate.
As operações de busca e resgate começaram na manhã de domingo com a participação de pessoal da Marinha, da Polícia e da empresa responsável.
A última posição conhecida da embarcação foi nas águas do Mar de Java, a cerca de 15 quilômetros do porto de Banjarmasin.