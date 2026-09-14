Trump deu a declaração a jornalistas a bordo do avião Air Force One - AFP

Trump deu a declaração a jornalistas a bordo do avião Air Force OneAFP

Publicado 14/09/2026 11:32

presidente Donald Trump minimizou, neste domingo (13), uma reportagem da imprensa sobre entidades chinesas que forneceram a Teerã imagens de satélite de uma base militar na Jordânia antes e após um ataque iraniano que matou três soldados americanos.

O incidente pode aprofundar a aproximação entre Washington e Pequim antes da visita oficial do presidente chinês, Xi Jinping, à Casa Branca em 24 de setembro.

“Vocês sabem, quando dizem que a China nos espiona, eu digo que é verdade, e nós espionamos eles também”, disse Trump a jornalistas a bordo do avião Air Force One, depois que o The Wall Street Journal publicou uma reportagem sobre dados de inteligência compartilhados por Pequim.

"É isso que nós fazemos. Basicamente eles fazem o que nós fazemos", afirmou o presidente americano.

O ataque aconteceu em 17 de julho, quando o Irã lançou mísseis contra a base aérea de Muwaffaq Salti, na Jordânia, onde tropas dos Estados Unidos estão mobilizadas.

Trump anunciou a Pequim que não venderia armas ao Irã e, em maio, Washington sancionou três empresas chinesas de satélites para facilitar as operações militares do Irã.

A China negou nesta segunda-feira (14) as acusações.

“Rejeitamos categoricamente as suspeitas e acusações infundadas, que carecem de provas”, declarou Guo Jiakun, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, durante uma entrevista coletiva.

A China é um dos principais parceiros econômicos do Irã ao adquirir grande parte de sua produção de petróleo, além de ser um importante apoio diplomático.