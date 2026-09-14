Trump deu a declaração a jornalistas a bordo do avião Air Force OneAFP
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Espanha afirma que mais de 5.300 migrantes deixaram Ceuta neste mês
Governo tem enfrentado fortes críticas desde que quase 70.000 migrantes entraram no pequeno território espanhol
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Falas do presidente americano foram ditas no último dia no País
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Balsa Virgo Transport 8, com 243 passageiros e tripulantes a bordo, perdeu contato com a empresa de navegação
Quase 300 são detidos no Chile em protestos no aniversário do golpe de Pinochet
População foi às ruas para condenar a ditadura militar que deixou mais de 3.200 vítimas, entre mortos e desaparecidos
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