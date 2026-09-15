Gabriella Querino tinha 26 anosReprodução / Redes sociais
Corpo de brasileira desaparecida após acidente em Veneza é encontrado
Gabriella Querino, de 26 anos, foi localizada na lagoa três dias depois do choque entre barcos que também matou o marido, Sean Michieli
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