Papa Leão XIV alerta contra dependência dos algoritmos - AFP

Papa Leão XIV alerta contra dependência dos algoritmosAFP

Publicado 16/09/2026 08:00





O pontífice americano dedicou sua primeira encíclica, "Magnifica Humanitas" (Magnífica humanidade), publicada em maio, à IA, com um apelo para "desarmar" esta tecnologia para "impedir que domine o humano".



A preocupação com o tema aumentou nas últimas semanas, devido a vários incidentes de segurança e à nova propensão dos modelos de IA de autoaperfeiçoamento, sem intervenção humana.



O debate também se concentra na capacidade de autorregulamentação do setor, depois que executivos da OpenAI, xAI e Anthropic defenderam uma desaceleração.



"O desenvolvimento tecnológico, a difusão dos meios de comunicação de massa e das redes sociais, o recurso cada vez maior à inteligência artificial abrem novas possibilidades, ao derrubar barreiras e distâncias", declarou o papa durante a audiência geral semanal no Vaticano.



"Por outro lado, as relações tendem a se tornar cada vez menos pessoais, cada vez mais virtuais, e corremos o risco de nos acostumarmos a delegar aos algoritmos decisões que competem apenas à consciência humana", advertiu diante dos milhares de fiéis reunidos na Praça de São Pedro.



"Velar para que as relações sociais tenham uma verdadeira consistência e uma profundidade pessoal é, nesse sentido, a contribuição que a comunidade cristã se propõe a oferecer", acrescentou Leão XIV.



A Santa Sé também multiplicou, nos últimos meses, intervenções e iniciativas em favor de uma governança internacional da IA baseada na dignidade humana, especialmente nos âmbitos nuclear, cultural e da criação artística. papa Leão XIV voltou a fazer um alerta nesta quarta-feira (16) contra a tentação de delegar aos algoritmos decisões que competem exclusivamente à responsabilidade humana, em um contexto de crescente inquietação com os rumos da inteligência artificial (IA).O pontífice americano dedicou sua primeira encíclica, "Magnifica Humanitas" (Magnífica humanidade), publicada em maio, à IA, com um apelo para "desarmar" esta tecnologia para "impedir que domine o humano".A preocupação com o tema aumentou nas últimas semanas, devido a vários incidentes de segurança e à nova propensão dos modelos de IA de autoaperfeiçoamento, sem intervenção humana.O debate também se concentra na capacidade de autorregulamentação do setor, depois que executivos da OpenAI, xAI e Anthropic defenderam uma desaceleração."O desenvolvimento tecnológico, a difusão dos meios de comunicação de massa e das redes sociais, o recurso cada vez maior à inteligência artificial abrem novas possibilidades, ao derrubar barreiras e distâncias", declarou o papa durante a audiência geral semanal no Vaticano."Por outro lado, as relações tendem a se tornar cada vez menos pessoais, cada vez mais virtuais, e corremos o risco de nos acostumarmos a delegar aos algoritmos decisões que competem apenas à consciência humana", advertiu diante dos milhares de fiéis reunidos na Praça de São Pedro."Velar para que as relações sociais tenham uma verdadeira consistência e uma profundidade pessoal é, nesse sentido, a contribuição que a comunidade cristã se propõe a oferecer", acrescentou Leão XIV.A Santa Sé também multiplicou, nos últimos meses, intervenções e iniciativas em favor de uma governança internacional da IA baseada na dignidade humana, especialmente nos âmbitos nuclear, cultural e da criação artística.

Papa Leão XIV nomeia dois novos bispos no Brasil

Na semana passada, o papa Leão XIV nomeou dois novos bispos para a Igreja no Brasil. Dom Júlio César Gomes Moreira foi nomeado bispo da Diocese de Rubiataba-Mozarlândia (GO). Para a Diocese de Porto Nacional (TO), o pontífice nomeou o padre José Paulino Francisco Neto, da Diocese de Araçuaí (MG).