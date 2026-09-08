Papa Leão XIV nomeou dois novos bispos para a Igreja no Brasil nesta terça-feira - AFP

Papa Leão XIV nomeou dois novos bispos para a Igreja no Brasil nesta terça-feiraAFP

Publicado 08/09/2026 19:42

papa Leão XIV nomeou nesta terça-feira, 8, dois novos bispos para a Igreja no Brasil. Dom Júlio César Gomes Moreira foi nomeado bispo da Diocese de Rubiataba-Mozarlândia (GO). Para a Diocese de Porto Nacional (TO), o pontífice nomeou o padre José Paulino Francisco Neto, da Diocese de Araçuaí (MG)