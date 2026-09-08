Sérgio Moro e Flávio Bolsonaro se encontraram na última segunda-feira na Avenida PaulistaRedes sociais / Reprodução
O ato em São Paulo reuniu Flávio Bolsonaro, parlamentares e outras lideranças políticas. Durante a manifestação, houve discursos sobre as eleições de outubro, críticas a decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) e manifestações de apoio ao ministro André Mendonça.
Grito dos Excluídos
Em Curitiba, cerca de mil pessoas participaram do 32º Grito dos Excluídos e das Excluídas na tarde de segunda-feira. A mobilização percorreu a região central da capital paranaense e reuniu movimentos populares, representantes de povos indígenas e outras organizações.
Entre as bandeiras defendidas pelos manifestantes estavam o fim da escala de trabalho 6x1, o direito à moradia, o combate à violência de gênero e a defesa da soberania nacional. Participantes também fizeram críticas ao avanço da extrema-direita.
Mais de 60 integrantes de uma ocupação indígena localizada na Região Metropolitana de Curitiba participaram da manifestação. O ato ocorreu no mesmo dia do desfile cívico-militar que marcou as comemorações da Independência na capital.
Adversários
Os candidatos Requião Filho (PDT) e Sandro Alex (PSD) também cumpriram agendas de campanha durante o feriado.
Requião começou o dia com uma entrevista a rádio. Depois, visitou a Feira da Louça, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, e participou do lançamento de um comitê de campanha na capital. À noite, participou de uma reunião virtual entre candidatos e eleitores.
Sandro também acompanhou pela manhã o desfile de 7 de Setembro, em Curitiba. De tarde o candidato participou de um encontro com jovens e fiéis da Igreja Católica em Londrina, no Norte do Estado.