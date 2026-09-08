Nunes Marques fez declarações durante a abertura da exposição 'O Caminho do Voto' na Câmara nesta terça-feira - Fellipe Sampaio / STF

Nunes Marques fez declarações durante a abertura da exposição 'O Caminho do Voto' na Câmara nesta terça-feiraFellipe Sampaio / STF

Publicado 08/09/2026 15:21

"Sua evolução é fruto do amadurecimento das instituições democráticas brasileiras e demonstra que a busca pela integridade das eleições não é uma tarefa concluída, mas um compromisso permanente da República", destacou o ministro.No discurso feito ao lado do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), Nunes Marques ressaltou o "processo de construção coletiva" da urna eletrônica protagonizado pelo Congresso. "A urna não nasceu de iniciativa isolada. Ela nasceu do diálogo e da cooperação entre instituições republicanas que souberam atuar de forma harmônica", afirmou."Graças ao esforço institucional do Legislativo, temos um sistema eleitoral que garante o respeito absoluto à vontade do povo brasileiro", destacou.Nunes Marques lembrou que a adoção das urnas eletrônicas foi uma resposta às vulnerabilidades que atingiam o processo eleitoral até então. "Coube ao Parlamento compreender que a democracia brasileira necessitava de um novo sistema, capaz de registrar com absoluta fidedignidade a vontade do eleitorado", disse.O presidente do TSE ainda ressaltou que a inovação tecnológica das urnas "jamais foi um fim em si mesma, sempre esteve a serviço da integridade do processo eleitoral e da proteção da vontade soberana do eleitorado".Durante a solenidade, ao lado de Nunes Marques, Motta defendeu a confiança no sistema de votação e lembrou o aniversário de 30 anos da urna eletrônica em 2026. O deputado também elencou desafios para o sistema eleitoral."A inteligência artificial generativa possibilita hoje a criação e a manipulação de fotos, áudios e vídeos com um grau de realismo que seria impensável poucos anos atrás. Preservar a confiança do eleitor diante dessa realidade será um dos grandes desafios das instituições democráticas", declarou.Motta também afirmou que o sistema de votação tem "respeito absoluto" pela vontade dos eleitores. "A exposição mostra que o sistema eleitoral brasileiro, com urnas seguras, transparentes e confiáveis, é resultado de décadas de avanços, aperfeiçoamento e inovação", disse.