Andrei tinha confirmado presença no evento de abertura do curso de formação dos agentes da PFLula Marques/Agência Brasil
Após afastamento, Andrei deixa de participar de evento de última hora
Número 2 da PF, que acabou escalado para substituí-lo em cerimônia, fez defesa do trabalho do agora ex-diretor-geral da corporação
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Ex-ministros fazem manifesto e pedem apuração 'rigorosa' no STF
Em nota enviada ao presidente da Corte, Edson Fachin, magistrados aposentados classificam momento como 'mais aguda crise' do Supremo
Mendonça determina afastamento do diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues
Ministro observou 'fragilidade técnica' em relatório de inteligência, e disse haver 'irregularidades' na postura do chefe da corporação
BTG/Nexus: No 2º turno, Flávio Bolsonaro tem 46%, e Lula, 45%
Apesar da vantagem numérica, candidatos continuam empatados tecnicamente; petista lidera e registra 39% das intenções na primeira etapa
Brasileiros relatam prejuízos financeiros e problemas após apostas
Levantamento aponta que 7,3% da população apresenta comportamento de risco ou problemático com apostas, o equivalente a 10,9 milhões de brasileiros
Presidente da OAB cobra respostas do STF em meio à crise na Corte
Beto Simonetti afirmou que instituições dependem da confiança da sociedade, que deve ser conquistada com 'transparência' e 'isenção'
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