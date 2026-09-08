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Reprodução e Agência Brasil

Publicado 08/09/2026 08:39

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ultrapassou numericamente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas intenções de voto para o segundo turno das eleições presidenciais , de acordo com pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta terça-feira, 8. Os dois, porém, continuam empatados tecnicamente dentro da margem de erro da mostra, que é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro registrou 46% contra 45% do petista.

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Brancos, nulos ou nenhum dos candidatos somam 8%. Já os eleitores que afirmaram não saber são 1%. Na última pesquisa, divulgada em 31 de agosto, o cenário era inverso: Lula aparecia com 46% das intenções de voto contra 45% de Flávio.



O levantamento mostra ainda que o escritor Augusto Cury (Avante) também ultrapassa numericamente Lula em um eventual segundo turno por 45% a 43%. É a primeira vez que a BTG/Nexus incluiu o candidato nas simulações de segundo turno. Cury subiu para o terceiro lugar nessa pesquisa de intenções de voto na mostra da última semana.



No cenário contra Ronaldo Caiado (PSD), o cenário também é de empate técnico, com o petista pontuando 46% e o ex-governador de Goiás, 43%. Na pesquisa anterior, Lula liderava por 45% a 44%. Brancos, nulos ou nenhum dos candidatos somam 10%, e eleitores que não sabem são 1%.



Em eventual disputa contra Romeu Zema (Novo) no 2º turno, Lula venceria o ex-governador mineiro por 47% a 40%. Na pesquisa anterior, o presidente pontuou 46% contra 41% de Zema. Brancos, nulos ou nenhum dos candidatos somam 11%, enquanto os que não sabem são 1%.



Quando o candidato da oposição é o ativista Renan Santos (Missão), Lula seria reeleito por 47% a 39% se a eleição fosse realizada hoje. Brancos, nulos ou nenhum dos candidatos somam 13%. Eleitores que não sabem são 2%. Na simulação de 2º turno da pesquisa anterior, Lula liderava por 47% a 38%. Brancos, nulos ou nenhum dos candidatos somam 8%. Já os eleitores que afirmaram não saber são 1%. Na última pesquisa, divulgada em 31 de agosto, o cenário era inverso: Lula aparecia com 46% das intenções de voto contra 45% de Flávio.O levantamento mostra ainda que o escritor Augusto Cury (Avante) também ultrapassa numericamente Lula em um eventual segundo turno por 45% a 43%. É a primeira vez que a BTG/Nexus incluiu o candidato nas simulações de segundo turno. Cury subiu para o terceiro lugar nessa pesquisa de intenções de voto na mostra da última semana.No cenário contra Ronaldo Caiado (PSD), o cenário também é de empate técnico, com o petista pontuando 46% e o ex-governador de Goiás, 43%. Na pesquisa anterior, Lula liderava por 45% a 44%. Brancos, nulos ou nenhum dos candidatos somam 10%, e eleitores que não sabem são 1%.Em eventual disputa contra Romeu Zema (Novo) no 2º turno, Lula venceria o ex-governador mineiro por 47% a 40%. Na pesquisa anterior, o presidente pontuou 46% contra 41% de Zema. Brancos, nulos ou nenhum dos candidatos somam 11%, enquanto os que não sabem são 1%.Quando o candidato da oposição é o ativista Renan Santos (Missão), Lula seria reeleito por 47% a 39% se a eleição fosse realizada hoje. Brancos, nulos ou nenhum dos candidatos somam 13%. Eleitores que não sabem são 2%. Na simulação de 2º turno da pesquisa anterior, Lula liderava por 47% a 38%.

1º turno

Lula continua liderando as intenções de voto para o primeiro turno com 39%, o mesmo porcentual registrado na pesquisa do dia 31 de agosto. Em seguida aparece Bolsonaro, que oscilou positivamente de 33% das intenções de voto na última semana para 35% no levantamento desta terça. A vantagem do petista sobre o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro está em 4 pontos porcentuais.



Veja um cronograma das variações de vantagem do atual mandatário sobre o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro:



- 29 de junho: Lula tinha 8 pontos porcentuais de vantagem em relação a Flávio;

- 13 de julho: vantagem do petista era de 6 p.p;

- 27 de julho: subiu para 9 pontos porcentuais;

- 03 de agosto: vantagem caiu para 4 pontos;

- 10 de agosto: voltou a subir para 5 pontos;

- 17 de agosto: se manteve em 5 pontos;

- 24 de agosto: caiu para 4 pontos;

- 31 de agosto: subiu para 6 pontos;

- 08 de setembro: caiu para 4 pontos.



Augusto Cury aparece em terceiro lugar, com 9% das intenções de voto. Na última semana, eram 11%, uma oscilação negativa de 2 p.p..



Em seguida vem Ronaldo Caiado, com 4%, empatado com Renan Santos, que também pontuou 4%. Romeu Zema registrou 1%. Brancos e nulos somam 3% e não sabem ou não responderam 2%.



Evangélicos e católicos

Flávio lidera entre os evangélicos, com 45%, enquanto Lula supera o adversário entre os católicos, com 43%. O petista também tem desempenho melhor entre as mulheres, com 43% contra 31% de Flávio, e entre os eleitores que recebem até um salário mínimo, com 46%. Já Flávio pontua mais entre os homens, com 39% contra 35% de Lula, e entre quem ganha mais de cinco salários mínimos, com 39% a 33%.



Potencial de alteração de voto

A pesquisa ainda mostra que 81% dos eleitores dizem ter certeza do seu voto no primeiro turno, enquanto 17% podem mudar. As maiores taxas de certeza são do eleitorado de Lula (91%) e Flávio (84%). Zema está em último, com apenas 42% de certeza e 57% dos seus eleitores que dizem que podem mudar o voto.



Entre os 17% que declaram a possibilidade de alterar o voto no primeiro turno, 20% tem Cury como segunda opção. Em seguida estão Flávio (17%), Caiado (12%) e Lula (10%).



Avaliação de governo

A pesquisa indica ainda que 46% dos eleitores avaliam o governo do presidente Lula como ruim ou péssimo. O porcentual é o mesmo da pesquisa anterior. Os eleitores que consideram o governo de Lula ótimo ou bom somam 36%. Na última semana, eram 37%. Aqueles que consideram o governo de Lula regular são 18%, mesma taxa da última semana.



A avaliação do governo Lula é melhor entre o público feminino, pessoas de 60 anos ou mais e por quem estudou até o ensino fundamental. Quem ganha até um salário mínimo, desocupados e eleitores do Nordeste também avaliam melhor o governo.



A avaliação é pior entre o público masculino, eleitores de 25 a 40 anos, por quem tem ensino superior, ganha mais de 5 salários mínimos e mora no Sul.



O instituto também perguntou sobre a aprovação do desempenho pessoal de Lula. Segundo a pesquisa, 50% desaprovam o petista, enquanto 45% aprovam. Os que disseram não saber ou que não responderam somam 4%. Na pesquisa da última semana, a desaprovação era de 51% contra 46% de aprovação.



Entre os que aprovam o desempenho de Lula, 82% declaram voto no petista no primeiro turno, 5% votam em Augusto Cury e 4% em Flávio Bolsonaro. Entre os que desaprovam Lula, 64% declaram voto em Flávio, 12% em Cury e 8% em Renan Santos.



A Nexus ouviu 2.002 eleitores de 16 anos ou mais, por telefone, de 4 a 7 de agosto. A margem de erro é de 2 p.p., para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-06790/2026.