No primeiro turno, Lula registra 36% das intenções de voto, e Flávio Bolsonaro, 29% - Agência Brasil e Reprodução

No primeiro turno, Lula registra 36% das intenções de voto, e Flávio Bolsonaro, 29%Agência Brasil e Reprodução

Publicado 07/09/2026 19:03





Já o psiquiatra Augusto Cury (Avante) oscilou para baixo, dentro da margem de erro, em relação à última rodada da pesquisa Quaest e agora registra 8% das intenções de voto no primeiro turno, ante 10% na última semana. Com o resultado, Cury interrompe o movimento de alta registrado no início do mês, quando havia avançado oito pontos porcentuais em relação à pesquisa de agosto.



O levantamento da Quaest foi realizado entre a última quinta-feira, 3, e este domingo, 6 de setembro, ou seja, em meio à crise que se instalou no Supremo Tribunal Federal (STF).



No primeiro turno da pesquisa divulgada na semana passada, portanto antes dos embates entre os ministros da Corte André Mendonça e Alexandre de Moraes, Lula tinha 37% das intenções de voto, contra 30% de Flávio. Ou seja, ambos oscilaram para baixo, dentro da margem de erro.



Já no cenário de segundo turno, o petista aparecia com 42%, ante 41% do bolsonarista. Agora, a diferença entre os dois no segundo turno é inexistente pela primeira vez desde março, quando ambos também apareciam no mesmo patamar numérico.



Os dados do primeiro turno referem-se à simulação que inclui o ex-coach Pablo Marçal (PRTB), que registrou candidatura, mas está inelegível. Na pesquisa divulgada neste feriado de 7 de Setembro, Marçal tem 1% de menções. Renan Santos (Missão) aparece com 3%, enquanto Ronaldo Caiado (PSD) tem 3%, Romeu Zema (Novo), 2%, e Samara Martins (UP), 1%. Os demais nomes não pontuaram. Nesse cenário, os indecisos são 9%, e os votos brancos ou nulos, 8%.



Na pesquisa espontânea, quando o entrevistado não tem acesso a uma lista com os nomes dos candidatos, Lula registra 28% de menções, seguido por Flávio, com 20%, e Cury, com 4%. Outros nomes somam 5%. Os indecisos na espontânea são 42%, e 1% votarão branco ou nulo.



Em um eventual segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, cenário em que os dois têm 41% das intenções de voto, indecisos representam 5%, enquanto 13% que votarão branco ou nulo ou não irão votar.



Flávio é o adversário de Lula com maior porcentual nas simulações de segundo turno da Quaest, mas o presidente também empataria tecnicamente com Ronaldo Caiado e Augusto Cury.



Contra Caiado, Lula registra 41% das intenções de voto, ante 38% do ex-governador de Goiás. No cenário com Renan Santos, Lula tem 42% das intenções de voto, ante 37% do candidato do Missão. Já contra Romeu Zema, o presidente registra 44%, enquanto o governador de Minas Gerais tem 33%. Pesquisa Quaest divulgada nesta segunda, 7, aponta que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) continuam à frente dos demais candidatos na disputa para o Palácio do Planalto , registrando 36% e 29% das intenções de voto para o primeiro turno, respectivamente. Numa segunda etapa, os dois estão empatados, cada um com 41% das intenções.Já o psiquiatra Augusto Cury (Avante) oscilou para baixo, dentro da margem de erro, em relação à última rodada da pesquisa Quaest e agora registra 8% das intenções de voto no primeiro turno, ante 10% na última semana. Com o resultado, Cury interrompe o movimento de alta registrado no início do mês, quando havia avançado oito pontos porcentuais em relação à pesquisa de agosto.O levantamento da Quaest foi realizado entre a última quinta-feira, 3, e este domingo, 6 de setembro, ou seja, em meio à crise que se instalou no Supremo Tribunal Federal (STF).No primeiro turno da pesquisa divulgada na semana passada, portanto antes dos embates entre os ministros da Corte André Mendonça e Alexandre de Moraes, Lula tinha 37% das intenções de voto, contra 30% de Flávio. Ou seja, ambos oscilaram para baixo, dentro da margem de erro.Já no cenário de segundo turno, o petista aparecia com 42%, ante 41% do bolsonarista. Agora, a diferença entre os dois no segundo turno é inexistente pela primeira vez desde março, quando ambos também apareciam no mesmo patamar numérico.Os dados do primeiro turno referem-se à simulação que inclui o ex-coach Pablo Marçal (PRTB), que registrou candidatura, mas está inelegível. Na pesquisa divulgada neste feriado de 7 de Setembro, Marçal tem 1% de menções. Renan Santos (Missão) aparece com 3%, enquanto Ronaldo Caiado (PSD) tem 3%, Romeu Zema (Novo), 2%, e Samara Martins (UP), 1%. Os demais nomes não pontuaram. Nesse cenário, os indecisos são 9%, e os votos brancos ou nulos, 8%.Na pesquisa espontânea, quando o entrevistado não tem acesso a uma lista com os nomes dos candidatos, Lula registra 28% de menções, seguido por Flávio, com 20%, e Cury, com 4%. Outros nomes somam 5%. Os indecisos na espontânea são 42%, e 1% votarão branco ou nulo.Em um eventual segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, cenário em que os dois têm 41% das intenções de voto, indecisos representam 5%, enquanto 13% que votarão branco ou nulo ou não irão votar.Flávio é o adversário de Lula com maior porcentual nas simulações de segundo turno da Quaest, mas o presidente também empataria tecnicamente com Ronaldo Caiado e Augusto Cury.Contra Caiado, Lula registra 41% das intenções de voto, ante 38% do ex-governador de Goiás. No cenário com Renan Santos, Lula tem 42% das intenções de voto, ante 37% do candidato do Missão. Já contra Romeu Zema, o presidente registra 44%, enquanto o governador de Minas Gerais tem 33%.

Rejeição

Os dois principais candidatos à Presidência da República lideram a rejeição do eleitorado. Segundo a pesquisa, 55% afirmam que não votariam de jeito nenhum em Flávio, enquanto 53% dizem rejeitar o presidente Lula. As variações porcentuais foram as mesmas do último levantamento da Quaest, em 2 de setembro.



Logo em seguida, aparece Marçal com 45% de rejeição. Na sequência, aparecem Ronaldo Caiado, com 41%, e Romeu Zema, com 16% de rejeição. O candidato Renan Santos é rejeitado por 29% dos eleitores. Em seguida, o Cury registrou rejeição de 26%.



Rui Costa Pimenta (PCO) tem 23% de rejeição, enquanto Edmilson Costa (PCB) e Samara Martins (UP) têm 11% de rejeição cada. Já Hertz Dias (PSTU) e Wilson Grassi (10%) estão com 10%, e Clariana Barão (DC), com 7%.



A pesquisa foi encomendada pela TV Globo. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro no TSE é BR-01720/2026. Foram ouvidas 2.004 pessoas entre os dias 3 e 6 de setembro.