Caiado esteve em desfile ao lado do governador de Goiás e candidato à reeleição, Daniel Vilela Reprodução / Instagram
"Ele devolveu o Brasil ao crime. Ele devolveu o Brasil à corrupção. Ele devolveu o Brasil ao maltrato das pessoas. Ele hoje não tem autoridade moral para falar nem de patriotismo, muito menos de soberania", declarou o presidenciável a jornalistas.
Caiado voltou a prometer que indicará apenas mulheres para o Supremo Tribunal Federal (STF) caso seja eleito e justificou: "Eu sei que a partir daí, nós não assistiremos mais situações tão pertinentes como estas que nós estamos assistindo no Brasil "
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