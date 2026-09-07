Gassi Paola e João Romeiro mantinham relacionamento conturbado e haviam reatado havia pouco tempoReprodução / Instagram
O bebê de 8 meses, filho do casal, estava no apartamento quando ela foi encontrada. As autoridades não divulgaram o nome do suspeito de homicídio, mas o companheiro de Gassi, conforme perfis e publicações nas redes sociais, era o advogado João Romeiro. A reportagem não localizou a defesa do suspeito. O espaço segue aberto para manifestação.
O suspeito foi preso em flagrante pela Polícia Militar em Mandaguari, também no interior paranaense, na residência da mãe dele. De acordo com a Polícia Civil, ele permanece sob escolta no hospital, pois apresentava ferimentos provocados por arma branca.
Suspeita de feminicídio
No fim do ano passado, Gassi e Romeiro compartilhavam nas redes sociais registros juntos. Em algumas das imagens, a médica aparece grávida e fala sobre a expectativa pela chegada do filho, hoje com oito meses.
Romeiro é advogado e tinha cargo público na Prefeitura de Marialva. Em nota, a prefeitura informou que determinou a exoneração imediata do servidor João Vitor Domingues Romeiro assim que tomou conhecimento das informações oficiais sobre o caso. A exoneração foi formalizada e publicada no Diário Oficial do Município.
Homenagens
A administração municipal também manifestou repúdio à violência contra as mulheres e classificou a morte como feminicídio.
Sepultamento
O velório teve início às 20 horas deste domingo, 6, e o sepultamento aconteceu na manhã desta segunda-feira, 7, no Cemitério Municipal de Maringá.
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