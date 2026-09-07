Gassi Paola e João Romeiro mantinham relacionamento conturbado e haviam reatado havia pouco tempo - Reprodução / Instagram

Gassi Paola e João Romeiro mantinham relacionamento conturbado e haviam reatado havia pouco tempoReprodução / Instagram

Publicado 07/09/2026 13:38





O bebê de 8 meses, filho do casal, estava no apartamento quando ela foi encontrada. As autoridades não divulgaram o nome do suspeito de homicídio, mas o companheiro de Gassi, conforme perfis e publicações nas redes sociais, era o advogado João Romeiro. A reportagem não localizou a defesa do suspeito. O espaço segue aberto para manifestação.



O suspeito foi preso em flagrante pela Polícia Militar em Mandaguari, também no interior paranaense, na residência da mãe dele. De acordo com a Polícia Civil, ele permanece sob escolta no hospital, pois apresentava ferimentos provocados por arma branca.



Suspeita de feminicídio A médica Gassi Paola de Souza Mazia, de 37 anos, foi morta a facadas após uma discussão com o companheiro , de 25 anos, em Maringá, interior do Paraná, na noite deste sábado, 5. Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado e a Polícia Civil, o casal mantinha relacionamento conturbado e havia reatado havia pouco tempo.O bebê de 8 meses, filho do casal, estava no apartamento quando ela foi encontrada. As autoridades não divulgaram o nome do suspeito de homicídio, mas o companheiro de Gassi, conforme perfis e publicações nas redes sociais, era o advogado João Romeiro. A reportagem não localizou a defesa do suspeito. O espaço segue aberto para manifestação.O suspeito foi preso em flagrante pela Polícia Militar em Mandaguari, também no interior paranaense, na residência da mãe dele. De acordo com a Polícia Civil, ele permanece sob escolta no hospital, pois apresentava ferimentos provocados por arma branca.

Na noite do crime, o casal teve uma discussão e, durante o conflito, o homem esfaqueou Gassi, que morreu no local. O caso é investigado como feminicídio.



No fim do ano passado, Gassi e Romeiro compartilhavam nas redes sociais registros juntos. Em algumas das imagens, a médica aparece grávida e fala sobre a expectativa pela chegada do filho, hoje com oito meses.



Romeiro é advogado e tinha cargo público na Prefeitura de Marialva. Em nota, a prefeitura informou que determinou a exoneração imediata do servidor João Vitor Domingues Romeiro assim que tomou conhecimento das informações oficiais sobre o caso. A exoneração foi formalizada e publicada no Diário Oficial do Município.



Homenagens

Gassi trabalhava como médica na Unidade Básica de Saúde (UBS) Nova Aliança, em Sarandi. Em nota, a prefeitura de Sarandi destacou a contribuição da profissional para o atendimento à população e afirmou que sua trajetória na saúde pública será lembrada com respeito e gratidão.



A administração municipal também manifestou repúdio à violência contra as mulheres e classificou a morte como feminicídio.



Sepultamento

Nas redes sociais, um homem que se identifica como padrinho de Gassi divulgou informações sobre as cerimônias de despedida.



O velório teve início às 20 horas deste domingo, 6, e o sepultamento aconteceu na manhã desta segunda-feira, 7, no Cemitério Municipal de Maringá.