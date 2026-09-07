Em ato pelo 7 de setembro, Renan leu manifesto com críticas ao caso Master e pediu a saída de Moraes e Toffoli do STF - Reprodução / Instagram

Em ato pelo 7 de setembro, Renan leu manifesto com críticas ao caso Master e pediu a saída de Moraes e Toffoli do STFReprodução / Instagram

Publicado 07/09/2026 16:44





O candidato do Missão promoveu um ato em celebração ao Sete de Setembro em frente ao monumento do Obelisco, no parque Ibirapuera. "As pessoas estão viciadas no erro", disse Renan sobre o desempenho de Cury nas pesquisas. candidato à Presidência Renan Santos (Missão) afirmou que o crescimento de Augusto Cury (Avante) nas pesquisas de intenção de voto é a "ascensão da covardia". Segundo Renan, ao aderirem ao que ele chamou de "discurso vazio" do candidato do Avante, os eleitores seguirão em um "ciclo de Rivotril".O candidato do Missão promoveu um ato em celebração ao Sete de Setembro em frente ao monumento do Obelisco, no parque Ibirapuera. "As pessoas estão viciadas no erro", disse Renan sobre o desempenho de Cury nas pesquisas.