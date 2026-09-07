Ato ocorreu em frente ao Eixo Cultural Ibero-Americano em BrasíliaRedes sociais / Reprodução
O ato ocorreu em frente ao Eixo Cultural Ibero-Americano, em Brasília, cerca de 3,5 km de distância da Esplanada dos Ministérios, onde acontecia o tradicional desfile cívico-militar pelo 7 de setembro, no qual Lula esteve presente junto a outras autoridades da República.
Jair Bolsonaro foi condenado no ano passado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. Atualmente, o ex-presidente cumpre a pena em prisão domiciliar, conforme decisão de Moraes, em virtude de condições de saúde.