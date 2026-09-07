Augusto Cury participou de sabatina na Jovem Pan nesta segunda-feira - Redes sociais / Jovem Pan / Reprodução

Augusto Cury participou de sabatina na Jovem Pan nesta segunda-feiraRedes sociais / Jovem Pan / Reprodução

Publicado 07/09/2026 11:32

Durante sabatina da Jovem Pan, Cury disse que nenhum agente público deve ser protegido e afirmou que, em caso de condenação, deve haver afastamento. "Ninguém deve ser protegido. Ninguém está acima da lei", declarou.Questionado diretamente se era favorável à discussão de impeachment, Cury respondeu: "Tem que ter impeachment. O Senado Federal tem que discutir. Ele tem que discutir o impeachment. Como não? Ele tem que ter responsabilidade."O candidato também criticou a atuação do Congresso e afirmou considerar que o Legislativo tem sido "muito frágil" diante do Supremo.Segundo ele, em algumas situações, o STF "legisla, ou pelo menos flerta com legislar", em temas que caberiam ao Congresso.Cury defendeu ainda reduzir de 11 para nove o número de ministros do Supremo. Segundo ele, a proposta tem como referência a composição da Suprema Corte dos Estados Unidos. "Eu me inspiro muito no que ocorre em alguns países. Por exemplo, a Corte americana, que tem nove. Nós temos que enxugar quadros", afirmou.No mesmo bloco, Cury disse esperar que o presidente do STF, Edson Fachin, atue "com o máximo de independência, com o máximo de celeridade e com o máximo de justiça" em questões envolvendo a Corte.