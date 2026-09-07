Camila afirma que crise foi causada por um golpe aplicado por uma funcionária de confiança - Redes sociais / Reprodução

Camila afirma que crise foi causada por um golpe aplicado por uma funcionária de confiançaRedes sociais / Reprodução

Publicado 07/09/2026 09:41

A dona da loja My Vintage Dress, Camila Rossi, disse, em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, que a crise que deixou noivas sem os vestidos às vésperas das festas de casamento foi causada por um golpe aplicado por uma funcionária de confiança. Segundo Luiz Augusto Filizzola D'Urso, advogado de Camila, a estimativa é de que quase R$ 1 milhão tenha sido desviado do ateliê de luxo, em Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo

O nome da funcionária acusada não foi revelado na entrevista veiculada nesse domingo. Um boletim de ocorrência com a mesma acusação foi registrado pela empresária na Polícia Civil. A Secretaria da Segurança Pública informou que o 14º Distrito Policial, em Pinheiros, abriu inquérito para investigar possível estelionato.



Segundo Camila, foi por isso que a loja decidiu concentrar, nos últimos dias, os atendimentos em entregas já agendadas, deixando de lado novas vendas. "Justamente, diante dessa situação, conseguir honrar com as nossas clientes", afirmou ela. "Isso gerou uma especulação de que a empresa estava fechando, de que a empresa estava falindo, mas não estava."



'O mais importante é pedir desculpa'



Durante a entrevista, Camila também afirmou entender a aflição de suas clientes. "Acho que o mais importante é pedir desculpa. Entendo o desespero, a preocupação de ter um momento tão especial chegando e você não saber se pode confiar ou não. A confiança é a base de tudo, então realmente sinto muito por tudo isso", disse.



A empresária afirmou que ainda restam mais de 300 noivas para atender até o fim do ano. "Estou fazendo de tudo para cumprir com o que a gente sempre cumpriu. Temos 14 anos de marca e nunca deixamos de entregar o vestido", afirmou.



Funcionárias das áreas comercial e de costura foram demitidas na segunda-feira, segundo relato de uma ex-integrante da equipe da loja.



Paralelamente à investigação por fraude, o ateliê é alvo de ação de despejo por não pagar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de um imóvel alugado em Alto de Pinheiros, bairro nobre da zona oeste de São Paulo.



O advogado Sérgio Paulo Livovschi, que representa o espólio do proprietário do imóvel, entrou com ação de despejo na quinta-feira, 3, após os débitos de IPTU chegarem a pouco mais de R$ 41 mil.



Entenda o caso



Clientes da My Vintage Dress foram ao estabelecimento na terça-feira, 1º, em busca de vestidos após serem informadas sobre problemas na empresa. Cliente da My Vintage Dress, Letícia Queiroz relatou dificuldades para pegar sua peça depois de ter a retirada cancelada na segunda-feira, 31, e não conseguir contato com a loja.



Nas redes sociais, a noiva compartilhou tentativas de contato e afirmou que a empresa cogitou até uma data de entrega posterior ao casamento.



Na quarta-feira, 2, a My Vintage Dress afirmou que enfrentou problemas devido ao "volume excepcional de pedidos e desafios na produção" e anunciou o fechamento temporário para novas vendas.



A empresa também disse que, na segunda-feira, 31, mais de 50 pessoas entraram no estabelecimento sem autorização e levaram alguns vestidos.



Segundo a My Vintage Dress, a equipe retirou outras peças do local por segurança, e as imagens da loja vazia foram posteriormente divulgadas como se representassem o encerramento das atividades.