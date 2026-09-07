Roney Facchini faleceu em São Paulo aos 73 anos - Reprodução/Instagram

Roney Facchini faleceu em São Paulo aos 73 anos Reprodução/Instagram

Publicado 07/09/2026 08:57

Rio – O ator Roney Facchini , conhecido pelo seu papel como Luís em "Rá-Tim-Bum", morreu aos 73 anos, neste domingo (6), em São Paulo. A notícia foi divulgada pelo perfil do prêmio Bibi Ferreira no Instagram. A causa do falecimento ainda não foi divulgada.







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O ator Nilton Bicudo, que atuou junto com Facchini no teatro, prestou solidariedade à família: "Meus sentimentos, João, amigos e familiares desse lindo Roney Facchini. Que a vida é estranha e a morte inevitável a gente sabe, mas não deixamos de nos chocar quando um cara tão bacana como você vai embora repentinamente e deixa tanta vontade de mais em todos que te conhecem, ninguém tão carinhoso, tão generoso, um talentoso de gosto refinado e humor sutil", disse.



Nomes como Emílio Orciollo Netto, Enrique Diaz, Emilio Boechat, Fernando Vieira, Lucio Mauro Filho, Blota Filho, Claudio Lins e Sandra Corveloni também demonstraram pesar com o falecimento do artista.

Facchini ganhou notoriedade no infantil "Rá-Tim-Bum", da TV Cultura exibido nos anos 1990. Ao longo da carreira, também atuou em produções como "As Pupilas do Senhor Reitor" (1994), "Roda da Vida" (2001), "Caras & Bocas" (2009), e fez participações especiais em "Pérola Negra" (1998), "Bang Bang" (2005), "Cheias de Charme" (2012) e "Malhação" (1995-2020).

O artista também atuou nas séries "Ô... Coitado!" (1999-2000) e Meu Cunhado (2004-2006), do SBT, "A Diarista" (2004-2007), "Minha Nada Mole Vida" (2006-2007), "S.O.S. Emergência" (2010), "Pé na Cova" (2013-2016), "Hebe" (2020), entre outras, da TV Globo.

No cinema, integrou o elenco dos filmes "Não Quero Falar Sobre Isso Agora", "Eliana e o Segredo dos Golfinhos", "Cilada.com", "Vai Que Dá Certo", "Meu Amigo Hindu" e "Polícia Federal: A Lei É Para Todos". No teatro estrelou em "Gato Por Lebre", "Os Mistérios do Sexo", "Tudo O Que Você Precisa Saber Para Acabar Com Seu Casamento" e "Ricardo III".

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa