Após morte da mulher, policial acionou a PM e disse que ela havia cometido suicídio - Reprodução / Instagram

Após morte da mulher, policial acionou a PM e disse que ela havia cometido suicídioReprodução / Instagram

Publicado 07/09/2026 18:44

A Polícia Civil de São Paulo prendeu, na tarde desta segunda-feira (7), o policial militar Vinícius Costa Silva. Ele é suspeito de ter cometido feminicídio contra a mulher, Larissa Cruz Morata, de 29 anos.

Larissa morreu com um tiro na cabeça, no banheiro da casa em que vivia com o policial, na cidade de Embu das Artes, no bairro Chácaras Bartira, em Embu das Artes, na Grande São Paulo. O próprio Vinícius chamou a PM e relatou ter achado a mulher morta ao acordar, alegando que ela teria cometido suicídio. Ele não teve a defesa localizada pela reportagem. O espaço segue aberto.



Segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a prisão de policial foi decretada após as investigações apontarem indícios de “ocorrência de infração penal a ser investigada, dada a dinâmica dos fatos e elementos objetivos preliminarmente angariados”.



Por ser soldado da Polícia Militar (PM), Vinícius foi apresentado pela Corregedoria da PM e será encaminhado ao Presídio Militar Romão Gomes (PMRG). “O caso é investigado como morte suspeita pela Delegacia de Embu das Artes. As diligências prosseguem para esclarecer todos os fatos”, disse a SSP-SP.