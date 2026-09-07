Segundo semestre de 2026 ainda terá quatro feriadõesPixabey
O primeiro deles é o feriado de 12 de outubro, o dia de Nossa Senhora Aparecida, data que também é celebrado o Dia das Crianças. Em seguida, 2 de novembro, Dia de Finados, que também cai numa segunda-feira e abre espaço para outro descanso prolongado.
Já em 15 de novembro, domingo, é celebrada a Proclamação da República - feriado que, por cair em dia já de folga, não altera a rotina de trabalho da maioria.
A sequência de feriadões continua em 20 de novembro, quando se comemora o Dia Nacional de Zumbi e Consciência Negra. E o ano se encerra com o Natal, em 25 de dezembro, sexta-feira.
Veja abaixo todos os feriados do ano.
Próximos feriados de 2026
- Finados - 2 de novembro (segunda-feira)
- Proclamação da República - 15 de novembro (domingo)
- Dia Nacional de Zumbi e Consciência Negra - 20 de novembro (sexta-feira)
- Natal - 25 de dezembro (sexta-feira)
Pontos facultativos
- Dia do Servidor Público - 28 de outubro (quarta-feira)
- Véspera de Natal - 24 de dezembro (quinta-feira) após às 13h
- Véspera de Ano Novo - 31 de dezembro (quinta-feira) após às 13h
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