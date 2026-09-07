Flávio participou de culto ao lado do governador de SP, Tarcísio de Freitas, na Igreja Mundial do Poder de Deus - Reprodução / YouTube

Flávio participou de culto ao lado do governador de SP, Tarcísio de Freitas, na Igreja Mundial do Poder de DeusReprodução / YouTube

Publicado 07/09/2026 14:12 | Atualizado 07/09/2026 15:55





Flávio Bolsonaro foi recebido com manifestações de apoio do público e iniciou sua fala mencionando a família. Ao citar o apóstolo Valdemiro Santiago, afirmou que "Deus usa algumas pessoas, como o apóstolo Valdemiro, para ser um instrumento aqui de confirmação da existência de Deus".



Antes de iniciar a oração, o candidato disse que preferia não fazer um discurso que pudesse ser interpretado de forma equivocada. "É por isso que eu prefiro vir aqui nesse púlpito e apenas pedir para fazer uma oração com cada um de vocês", afirmou.



"Que no dia da Independência do Brasil, o Senhor visite o presidente Bolsonaro, meu Pai, assim como visitar cada pessoa que está aqui ouvindo", disse Flávio. O candidato também pediu que Deus "afaste todo espírito mal desse País" e afirmou: "Que o Senhor leve a sua espada da justiça, na Praça dos Três Poderes em Brasília".



Flávio citou ainda versículo 4 do capítulo 29 do Livro dos Provérbios da Bíblia, e associou Justiça à carga tributária. "Quando o governo é justo, a nação se alegra. Mas quando o governo cobra impostos demais, a nação sofre", disse.



Na oração, o presidenciável pediu também que os governantes atuem para gerar empregos e ampliar oportunidades para jovens. "Que o Senhor possa usar os governantes desse País para mudar os ambientes do Brasil, para que muitos empregos possam ser gerados", afirmou.



Ao fim da oração, Flávio foi novamente ovacionado pelo público. Em alguns momentos da participação, pessoas se exaltaram e gritaram a ponto de ser necessária a intervenção de seguranças e do próprio Valdemiro para conter as manifestações. candidato do PL à Presidência da República, Flávio Bolsonaro , fez nesta segunda-feira, 7, uma oração ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, atualmente cumprindo pena em prisão domiciliar por tentativa de golpe de Estado. Flávio pediu que Deus levasse sua "espada da Justiça" à Praça dos Três Poderes, em Brasília. Ele participou de culto na Igreja Mundial do Poder de Deus, em São Paulo, ao lado do governador paulista, Tarcísio de Freitas (Republicanos).Flávio Bolsonaro foi recebido com manifestações de apoio do público e iniciou sua fala mencionando a família. Ao citar o apóstolo Valdemiro Santiago, afirmou que "Deus usa algumas pessoas, como o apóstolo Valdemiro, para ser um instrumento aqui de confirmação da existência de Deus".Antes de iniciar a oração, o candidato disse que preferia não fazer um discurso que pudesse ser interpretado de forma equivocada. "É por isso que eu prefiro vir aqui nesse púlpito e apenas pedir para fazer uma oração com cada um de vocês", afirmou."Que no dia da Independência do Brasil, o Senhor visite o presidente Bolsonaro, meu Pai, assim como visitar cada pessoa que está aqui ouvindo", disse Flávio. O candidato também pediu que Deus "afaste todo espírito mal desse País" e afirmou: "Que o Senhor leve a sua espada da justiça, na Praça dos Três Poderes em Brasília".Flávio citou ainda versículo 4 do capítulo 29 do Livro dos Provérbios da Bíblia, e associou Justiça à carga tributária. "Quando o governo é justo, a nação se alegra. Mas quando o governo cobra impostos demais, a nação sofre", disse.Na oração, o presidenciável pediu também que os governantes atuem para gerar empregos e ampliar oportunidades para jovens. "Que o Senhor possa usar os governantes desse País para mudar os ambientes do Brasil, para que muitos empregos possam ser gerados", afirmou.Ao fim da oração, Flávio foi novamente ovacionado pelo público. Em alguns momentos da participação, pessoas se exaltaram e gritaram a ponto de ser necessária a intervenção de seguranças e do próprio Valdemiro para conter as manifestações.

Tarcísio faz pregação

Tarcísio uma pregação durante participação no culto, onde leu passagens da Bíblia, interagiu diretamente com os fiéis e encerrou a fala pedindo orações pelo País. No púlpito, Tarcísio recorreu inicialmente ao Salmo 121, versículo 1. "Eleva os olhos para os montes, de onde virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra", leu. Na sequência, citou o trecho do versículo 8, segundo o qual "o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre".



O candidato passou então a dirigir perguntas aos presentes. "Quem aqui às vezes tá desanimado? Quem aqui às vezes bate o cansaço, tem vontade de desistir?", perguntou, antes de afirmar: "O Senhor te guardará".



Tarcísio também citou o livro de Daniel e relembrou as histórias de Ananias, Misael e Azarias na fornalha e de Daniel na cova dos leões para dizer aos fiéis que não estariam sozinhos diante das dificuldades. "O Senhor entra com você na fornalha. O Senhor entra com você na cova dos leões. O Senhor liberta você. O Senhor te dá vitória", afirmou.



Em outro momento, falando diretamente com as mulheres, citou personagens bíblicas femininas, como Débora e Jael, e perguntou repetidamente à plateia se Deus havia levantado aquelas figuras. Depois, declarou: "Deus vai levantar pessoas justas para fazer a obra do Senhor. Deus vai levantar cada um de vocês." A fala foi acompanhada por respostas de "amém" dos presentes e Tarcísio foi muito aplaudido pela plateia.



Ao encerrar, pediu que os fiéis orassem pelas pessoas presentes e pelo Brasil. "Amém, igreja. Orem. Orem bastante por essas pessoas que estão aqui. Orem bastante pelo nosso País. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês", afirmou.

Apóstolo Valdemiro transmite vídeo de Mendonça gravado em março

O apóstolo Valdemiro Santiago, fundador da igreja, exibiu um vídeo gravado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça. A mensagem, de pouco mais de um minuto, foi gravada em março, durante a comemoração dos 28 anos da Igreja.



Nela, Mendonça agradece o apoio recebido da igreja durante o período de sua sabatina para o STF. O vídeo, que pode ser conferido aqui, foi aplaudido pelos fiéis. Ao final da exibição, Valdemiro afirmou: "Vá em frente, não desista, não."



A exibição ocorre em meio ao embate entre Mendonça e o também ministro do STF Alexandre de Moraes. Na semana passada, Moraes usou o inquérito das fake news para acusar Mendonça de improbidade administrativa, abuso de autoridade e crime de responsabilidade.



Relator do caso Banco Master, Mendonça levantou na terça-feira, 1.º de setembro, o sigilo de um relatório da Polícia Federal que compilou 51 mensagens comprometedoras entre Moraes e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

