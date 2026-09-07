Pesquisa mostra que 18% avaliam que opinião política de liderança religiosa tem algum grau de influência no votoValter Campanato / Agência Brasil
Quaest: Para 79%, opinião de liderança religiosa não influencia voto
Segundo levantamento, resultado é semelhante entre católicos, que admitem 18% de interferência, e evangélicos, que observam 21%
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