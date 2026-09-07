Presidente Lula e a primeira-dama Janja desfilando neste domingo - Rede sociais / Reprodução

Presidente Lula e a primeira-dama Janja desfilando neste domingoRede sociais / Reprodução

Publicado 07/09/2026 10:33

O presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), que já indicou que não votará o texto antes das eleições, já estava no local.Em meio à crise instalada no Supremo Tribunal Federal (STF), após o ministro André Mendonça derrubar o sigilo das investigações do envolvimento do ministro Alexandre de Moraes com a investigação das fraudes bilionárias do Master, o presidente da Corte, Edson Fachin, esteve presente na cerimôniaO diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, que também está envolto nas novas revelações do Master por suposta proteção ao banqueiro dono do Master, Daniel Vorcaro, foi outra presença no desfile cívico.Quem também esteve na tribuna de autoridades foi o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).O vice-presidente Geraldo Alckmin ficou ao lado do presidente, representando a cúpula do governo.O presidente Lula estava acompanhado pelos seguintes ministros e integrantes do governo:Alexandre Padilha (Saúde); Alexandre Silveira (Minas e Energia); Celso Amorim (Assessoria Especial da Presidência); Dario Durigan (Fazenda); Eloy Terena (Povos Indígenas); Esther Dweck (Gestão e Inovação);Fernanda Machiaveli (Desenvolvimento Agrário); Frederico Siqueira Filho (Comunicações); George Santoro (Transportes); Gustavo Feliciano (Turismo); João Paulo Capobianco (Meio Ambiente); Jorge Messias (AGU); José Múcio (Defesa); Leonardo Barchini (Educação); Luciana Santos (Ciência e Tecnologia); Luiz Marinho (Trabalho e Emprego); Márcia Lopes (Mulheres); Márcio Elias (Desenvolvimento, Indústria e Comércio); Marcos Amaro (GSI); Maria Laura da Rocha (Relações Exteriores); Miriam Belchior (Casa Civil); Paulo Henrique Cordeiro (Esportes); Paulo Pereira (Empreendedorismo); Sidônio Palmeira (Secretaria de Comunicação Social); Tomé França (Portos e Aeroportos); Vladimir Lima (Cidades); Wellington César Lima e Silva (Justiça e Segurança Pública); Wellington Dias (Desenvolvimento Social), e Wolney Queiroz (Previdência Social).