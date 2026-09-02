Ronaldo Caiado afirmou que cidadão 'deve saber' quem está envolvido em escândalosReprodução / YouTube
Em sabatina para a Rádio Metropolitana 90,5 FM e TV Atalaia (SE), o presidenciável afirmou que "o que se espera neste momento é o afastamento imediato dele da Corte Suprema e a partir daí, ele responderá perante a Justiça". Caiado defendeu que o segundo passo será o Senado Federal, conforme as regras constitucionais, abra o processo de cassação do ministro.
O candidato afirmou, também, que o Supremo quebre o sigilo não apenas do caso do Banco Master, mas que também estenda isso aos aposentados no caso do escândalo do INSS. "A democracia não pode ser traída", disse. Ele defendeu que o cidadão, principalmente em um ano de eleição, deve saber quem está envolvido em escândalos.
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