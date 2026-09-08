Edson Fachin ministro discursou em evento do Conselho Nacional de Justiça com corregedores nesta terça-feira - Divulgação / Carlos Alves Moura

Edson Fachin ministro discursou em evento do Conselho Nacional de Justiça com corregedores nesta terça-feiraDivulgação / Carlos Alves Moura

Publicado 08/09/2026 18:45

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin , defendeu união pelo "aperfeiçoamento" e a "modernização" da Justiça brasileiro, mas disse que o Judiciário "está à altura" para enfrentar desafios atuais. O ministro discursou em evento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com corregedores nesta terça-feira, 8.