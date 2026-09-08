Ronaldo Caiado fez declarações durante uma coletiva de imprensa em Campinas nesta terça-feira - Lula Marques / Agência Brasil

Ronaldo Caiado fez declarações durante uma coletiva de imprensa em Campinas nesta terça-feiraLula Marques / Agência Brasil

Publicado 08/09/2026 16:04

O candidato do Partido Social Democrático (PSD) à Presidência da República, Ronaldo Caiado , afirmou ser um "crime" o rastreio de um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) por meio de uma operação da Polícia Federal (PF). As declarações ocorreram nesta terça-feira, 8, durante coletiva de imprensa em Campinas (SP).