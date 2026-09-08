José Guimarães, ministro das Relações Institucionais, disse que decisão de Mendonça é 'intromissão onde não lhe cabe' - Divulgação

José Guimarães, ministro das Relações Institucionais, disse que decisão de Mendonça é 'intromissão onde não lhe cabe'Divulgação

Publicado 08/09/2026 12:57

O ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, foi um dos primeiros integrantes da equipe ministerial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a se manifestar diretamente contra o afastamento do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues , por decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. Em publicação nesta terça-feira, 8, Guimarães disse que a decisão é descabida" é "cheira como eleitoral", já que pode desgastar o governo.