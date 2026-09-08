Declaração de Flávio Bolsonaro foi feita em seu perfil na rede social X nesta terça-feiraReprodução / Flow Podcast
O candidato também defendeu que a PF "volte a ter autonomia para ir atrás de bandidos, e não de adversários políticos de Lula".
Além de afastar Andrei, o ministro do Supremo Tribunal Federal André Mendonça ordenou que a Polícia Federal, por meio de sua Corregedoria, abra procedimentos investigatórios de natureza penal e administrativo-disciplinar para apurar os "graves fatos identificados" na produção de relatórios de inteligência. O ministro também determinou o afastamento do diretor de inteligência da PF, Leandro Almada da Costa.
Trechos da investigação sobre o rombo bilionário do Banco Master criam suspeitas de que Daniel Vorcaro, ex-dono da entidade, via em Andrei Rodrigues uma válvula de escape para se livrar de complicações referentes às fraudes e à eventual liquidação do banco.