AGU argumenta que apenas o presidente da República pode nomear e exonerar o chefe da Polícia Federal - Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

AGU argumenta que apenas o presidente da República pode nomear e exonerar o chefe da Polícia FederalRafa Neddermeyer/Agência Brasil

Publicado 08/09/2026 16:38

A Advocacia-Geral da União (AGU) avalia a possibilidade de contestar o afastamento do diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, com uma suspensão de liminar. Esse tipo de ação é analisado diretamente pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin. Dessa forma, a AGU conseguiria driblar a Segunda Turma, que já formou maioria favorável à manutenção da liminar proferida por André Mendonça