Zema também avaliou ainda que não enxerga excessos na atuação de Mendonça - Marcelo Camargo / Agência Brasil

Zema também avaliou ainda que não enxerga excessos na atuação de MendonçaMarcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 08/09/2026 18:57

O candidato do Novo à Presidência, Romeu Zema, elogiou nesta terça-feira, 8, a conduta do ministro do Supremo Tribunal Federal André Mendonça nos inquéritos que estão sob a relatoria do magistrado, especialmente a investigação sobre o Banco Master.