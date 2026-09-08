'Respostas' do Supremo contribuem para a preservação da Corte, defende Beto Simonetti, presidente da OAB - Reprodução / Instagram

'Respostas' do Supremo contribuem para a preservação da Corte, defende Beto Simonetti, presidente da OABReprodução / Instagram

Publicado 08/09/2026 07:29

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Beto Simonetti, cobrou neste domingo, 7, respostas "rápidas e claras" do Supremo Tribunal Federal (STF) em meio à crise aberta na Corte após a divulgação de um relatório da Polícia Federal (PF) que identificou o ministro Alexandre de Moraes como interlocutor do ex-banqueiro Daniel Vorcaro em mensagens encontradas no celular do empresário.

"Precisamos de respostas rápidas e claras do Supremo Tribunal Federal, não para enfraquecê-lo, mas justamente para preservá-lo, porque a confiança nas instituições é indispensável à estabilidade social e democrática do país", afirmou Simonetti.

Na manifestação, o presidente da OAB defendeu que instituições fortes dependem da confiança da sociedade e afirmou que, quando ela é abalada, deve ser restabelecida. "Nenhuma instituição pode abrir mão da admiração e da confiança da sociedade. E quando essa confiança é abalada, é dever de todos trabalhar para restabelecê-la", disse.

Simonetti também afirmou que a confiança nas instituições deve ser conquistada por meio de "verdade, transparência, coragem e, sobretudo, isenção". "A democracia brasileira precisa de instituições que inspirem respeito, não apenas pela autoridade que possuem, mas pela confiança que conquistam", declarou.

A manifestação ocorre após a divulgação do relatório da Polícia Federal PF que identificou Moraes entre os interlocutores de Vorcaro em mensagens encontradas no celular do empresário. O documento foi produzido pela PF por determinação do ministro André Mendonça e teve o sigilo retirado no último dia 1º.

A divulgação do material abriu uma crise no Supremo. Moraes passou a questionar a forma como a apuração foi conduzida e usou o inquérito das fake news para requisitar relatórios de inteligência da PF sobre ministros da Corte, entre eles documentos relativos à atuação de Mendonça.

Posteriormente, o presidente do STF, Edson Fachin, concentrou as duas frentes em um procedimento separado sob sua condução e pediu esclarecimentos às autoridades envolvidas.