Ursula von der Leyen discursou durante apresentação anualAFP
UE propõe proibir redes sociais para menores de 13 anos
Projeto prevê contas supervisionadas para adolescentes e novas regras para plataformas, com multas de até 6% do faturamento mundial
Trump cita PCC e CV e diz que Brasil não conseguiu enfrentar facções
Documento enviado ao Congresso dos EUA identifica países considerados importantes no trânsito ou produção de drogas ilícitas
Desabamento de prédio em Gaza deixa 21 mortos, incluindo 12 crianças
Edifício, que tinha quatro apartamentos por andar, despencou sobre casas e barracas próximas na região de Tal al Hawa
Desaparecidos em avalanche entre Nepal e China sobe para 6.150
Número de corpos recuperados chegou a 1.403, dos quais 105 foram identificados. Na China, balanço é de 43 mortos e 519 sumidos
Zuckerberg critica pedidos para desacelerar avanço da IA
CEO da Meta afirmou que empresas têm incentivos para priorizar segurança e alinhamento dos modelos diante dos riscos da tecnologia
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Papa faz alerta contra a dependência dos algoritmos
Pontífice alertou que decisões que dependem da consciência humana não devem ser transferidas para algoritmos de inteligência artificial
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