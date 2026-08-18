Imagem mostra círculo marcando Ormuz com a legenda 'NOVO território dos EUA' Reprodução / Truth Social
Trump publica imagem do Estreito de Ormuz como 'novo território dos EUA'
Presidente norte-americano ameaçou bombardear Omã caso país 'se intrometa' nas negociações entre Washington e Teerã sobre a passagem
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Tremor de magnitude 6,1 atinge Indonésia três dias depois de terremoto
Arquipélago asiático registrou 68 mortos e 213 feridos em decorrência do abalo do último sábado, na região da ilha de Flores
Ataque russo deixa dez mortos na Ucrânia
Residência e estabelecimentos comerciais foram atingidos em ofensiva à região de Kharkiv, no nordeste do país; oito pessoas ficaram feridas
Polícia apreende armas com 'formato' de celular na Austrália; veja fotos
Pistolas dobráveis ganhavam aparência de aparelho do modelo iPhone quando dobradas; operação resultou na prisão de quatro homens
Sobe para 6.438 número de mortos pelos terremotos na Venezuela
Autoridades registraram mais de 137 mortes no balanço da última semana de buscas em escombros causados pelos tremores
Abutre é retirado da asa de avião antes de voo na Grécia
Bombeiros foram acionados para remover a ave, que se recusava a sair, e evitar possíveis danos à aeronave
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