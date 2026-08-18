Imagem mostra círculo marcando Ormuz com a legenda 'NOVO território dos EUA' - Reprodução / Truth Social

Imagem mostra círculo marcando Ormuz com a legenda 'NOVO território dos EUA' Reprodução / Truth Social

Publicado 18/08/2026 11:09

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou uma imagem nas redes sociais, nesta terça-feira, 18, que mostra o Estreito de Ormuz, via marítima para o escoamento de petróleo e gás natural do Golfo Pérsico, como "território americano"

A montagem foi divulgada na plataforma Truth Social. A imagem mostra um círculo marcando Ormuz com a legenda "Novo território dos Estados Unidos".

Em entrevista à Fox News nesta terça-feira, Trump ameaçou bombardear o Omã se o país "se intrometer" no acordo com o Irã sobre o Estreito de Ormuz, e disse que Teerã deveria "estender bandeira branca" e se render.

A ameaça contra Omã - país aliado que há anos facilita negociações entre os Estados Unidos e o Irã e afirma que se mantém como um mediador neutro - surgiu num momento em que Trump se vê com pouca margem de manobra para alcançar os objetivos traçados no início da guerra.

As hostilidades já ultrapassam a marca de seis meses em um conflito iniciado com ataques dos Estados Unidos e de Israel contra alvos no Irã, em fevereiro.