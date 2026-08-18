Novo terremoto ocorreu a 160 quilômetros a sudoeste de Nias Selatan, na ilha de Sumatra, oeste do paísReprodução / X
#Gempa Mag:6.1, 18-Aug-2026 13:02:23WIB, Lok:0.65LS, 98.32BT (147 km Tenggara NIASSELATAN-SUMUT), Kedlmn:29 Km #BMKG— BMKG (@infoBMKG) August 18, 2026
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Segundo a agência, não há potencial para tsunami. Até o momento, não há relatos de vítimas. A Indonésia ainda contabiliza os danos provocados pelo forte tremor que atingiu a região da ilha de Flores, no leste do país, por volta das 6h do último sábado, 15, no horário local.
O Serviço Geológico dos Estados Unidos informou que o terremoto de magnitude 7,7 ocorreu a 10 quilômetros de profundidade e a 68 quilômetros a noroeste de Ende, na província de Sonda Oriental.
Pelo menos 68 pessoas morreram e 213 ficaram feridas. A Agência Nacional de gestão de Desastres afirmou que mais de 19 mil pessoas estavam abrigadas em tendas, centros de acolhimento e acampamentos improvisados após o tremor danificar pelo menos 4,5 mil casas.
Ainda de acordo com o órgão federal, 122 unidades de saúde, 252 escolas e 84 locais de culto também foram danificados. Alertas de tsunami chegaram a ser emitidos, mas foram posteriormente cancelados. As autoridades registraram mais de 2,1 mil réplicas até esta terça-feira, mas apenas 70 foram sentidas pelos moradores.
A Indonésia é um arquipélago com mais de 17 mil ilhas e está sujeita a terremotos e erupções vulcânicas devido à sua localização no Círculo de Fogo do Pacífico.
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