Novo terremoto ocorreu a 160 quilômetros a sudoeste de Nias Selatan, na ilha de Sumatra, oeste do país - Reprodução / X

Novo terremoto ocorreu a 160 quilômetros a sudoeste de Nias Selatan, na ilha de Sumatra, oeste do paísReprodução / X

Publicado 18/08/2026 10:44

Um terremoto de magnitude 6,1 atingiu a Indonésia nesta terça-feira, 18, três dias após o tremor que deixou pelo menos 68 mortos no país do Sudeste Asiático . A Agência de Meteorologia, Climatologia e Geofísica da Indonésia (BMKG) informou que o terremoto ocorreu às 13h02 no horário local (3h02 em Brasília), a 29 quilômetros de profundidade e a 160 quilômetros a sudoeste de Nias Selatan, na ilha de Sumatra, no oeste do país.