A Indonésia está localizada em uma zona de intensa atividade sísmica chamada de 'Cinturão de Fogo' do Pacífico - Juni Kriswanto / AFP

A Indonésia está localizada em uma zona de intensa atividade sísmica chamada de 'Cinturão de Fogo' do PacíficoJuni Kriswanto / AFP

Publicado 17/08/2026 07:21

Milhares de pessoas deslocadas por um potente terremoto no leste da Indonésia aguardavam a chegada de ajuda nesta segunda-feira (17), enquanto permanecem acampadas diante de escolas, delegacias de polícia e prédios públicos.