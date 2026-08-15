Terremoto foi sentido em cidades da região da Andaluzia - Reprodução / X

Terremoto foi sentido em cidades da região da AndaluziaReprodução / X

Publicado 15/08/2026 12:23

ATENCIÓN: Sismo de magnitud 5,0 en Alhendín, Granada, España. pic.twitter.com/4PCFep1KjA — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 14, 2026

O abalo aconteceu por volta das 1h e foi sentido em outras áreas e províncias, como as cidades Alcázar de San Juan, Ciudad Real, Puertollano, Valdepeñas e El Villar, todas de Andaluzia, uma das regiões de maior atividade sísmica da Península Ibérica.O vice-presidente do governo regional da Andaluzia, Antonio Sanz Cabello, disse em publicação no X que as autoridades tinham ativado a primeira fase do plano de emergência da região. Segundo ele, não há danos pessoais nem materiais graves após o terremoto."Se você está em Granada, sentiu o terremoto, está bem e sua residência não apresenta danos, mantenha a calma e evite entrar e sair dos edifícios desnecessariamente", escreveu.Já o presidente da Junta de Andaluzia, Juan Manuel Moreno Bonilla, disse na rede social que recebeu nesta manhã a ligação do Rei Felipe com interesse pela situação de Granada. "Ele me transmitiu seu apoio aos prefeitos e prefeitas das áreas afetadas", afirmou.