Terremoto foi sentido em cidades da região da AndaluziaReprodução / X
ATENCIÓN: Sismo de magnitud 5,0 en Alhendín, Granada, España. pic.twitter.com/4PCFep1KjA— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 14, 2026
O abalo aconteceu por volta das 1h e foi sentido em outras áreas e províncias, como as cidades Alcázar de San Juan, Ciudad Real, Puertollano, Valdepeñas e El Villar, todas de Andaluzia, uma das regiões de maior atividade sísmica da Península Ibérica.
O vice-presidente do governo regional da Andaluzia, Antonio Sanz Cabello, disse em publicação no X que as autoridades tinham ativado a primeira fase do plano de emergência da região. Segundo ele, não há danos pessoais nem materiais graves após o terremoto.
"Se você está em Granada, sentiu o terremoto, está bem e sua residência não apresenta danos, mantenha a calma e evite entrar e sair dos edifícios desnecessariamente", escreveu.
Já o presidente da Junta de Andaluzia, Juan Manuel Moreno Bonilla, disse na rede social que recebeu nesta manhã a ligação do Rei Felipe com interesse pela situação de Granada. "Ele me transmitiu seu apoio aos prefeitos e prefeitas das áreas afetadas", afirmou.
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