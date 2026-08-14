Estátua da Virgem Maria tem 55 metros de altura - Maciej Kulesz / Gazeta Wyborcza

Estátua da Virgem Maria tem 55 metros de alturaMaciej Kulesz / Gazeta Wyborcza

Publicado 14/08/2026 12:33

Uma estátua gigante da Virgem Maria foi construída em um vilarejo da Polônia, e a obra será oficialmente inaugurada neste sábado, 15, durante a festa católica da Assunção de Nossa Senhora. O monumento já alçou ao noticiário internacional o povoado de Konotopie, que tem apenas 120 habitantes e está localizado a 160 quilômetros da capital Varsóvia.

A estátua tem 40,6 metros e está sobre uma base de 15 metros. A obra deve funcionar como um mirante e atrair peregrinos. Ela supera a estátua do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, que tem 38 metros , e a do Cristo Encantado, que está sendo construída no Rio Grande do Sul, e terá 43,5 metros.

De acordo o jornal Gazeta Wyborcza, a estátua só será consagrada pelo bispo no sábado, mas já está atraindo fiéis. "Ela realmente chega aos céus", disse uma mulher que parou perto da estátua, ao veículo. Segundo a imprensa local, o monumento da Virgem Maria mais alto da Europa é uma oferenda financiada por Roman Karkosik, de 75 anos, uma das pessoas mais ricas da Polônia.

Ele e a esposa evitam aparições e contato com a imprensa, mas em uma das raras declarações à mídia local, disse que a obra era "um gesto de gratidão". Profundamente religioso, ele queria agradecer à Virgem Maria pela recuperação após uma doença grave.

Segundo o portal polônes Fakt, o monumento começou a ser construído em 2025. O projeto foi elaborado pelo escultor Adam Jakub Matejkowski. Tanto a obra quanto o propósito dela são alvos de questionamentos. O padre dominicano Pawel Guzynski, em entrevista à rádio polonesa ZET, criticou duramente e classificou como "aberração".

"É um 'monstro' no meio do nada. (...) Será que erguer o 'King Kong' realmente resolverá a crise de fé? De jeito nenhum. No entanto, o idealizador espera marcar este espaço para sempre e nunca mais mexer nele", disse ele na entrevista.

A imprensa local afirma que o custo da construção foi estimado em cerca de 100 milhões de zlotys, moeda oficial polonesa - o equivalente a R$ 139 milhões - mas não há confirmação oficial sobre o valor.