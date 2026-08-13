Na quarta-feira, Trump declarou que EUA têm 'controle total' sobre Ormuz, e que bloqueio seria como 'muro de aço'AFP
Irã contradiz Trump e afirma que controla Estreito de Ormuz
Comandante de força paramilitar disse que passagem está 'sob gestão da República Islâmica' um dia após Trump reivindicar domínio da rota
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Comandante de força paramilitar disse que passagem está 'sob gestão da República Islâmica' um dia após Trump reivindicar domínio da rota
ONU: Número de civis mortos na Ucrânia atinge maior nível desde 2022
Segundo missão das Nações Unidas, pelo menos 437 não militares morreram no país em julho; total na guerra chega a 16 mil
Ofensiva de Trump contra vacinas contradiz evidências científicas, diz OMS
Iniciativa do líder norte-americano ocorre em momento em que os EUA enfrentam seu pior surto de sarampo em 35 anos
Hiroshi Okuda, ex-presidente da Toyota, morre aos 93 anos
Executivo liderou a montadora japonesa nos mercados globais e foi essencial para liderar a expansão da companhia
Ex-primeiro-ministro chinês Zhu Rongji morre aos 97 anos
Político implementou reformas de mercado que contribuíram para o avanço econômico do país, mas também para a explosão de desigualdades
Acidente com balsa deixa 44 mortos e 27 desaparecidos na África
Barco transportava mais passageiros do que comportava; más condições meteorológicas atrasaram o resgate das equipes de emergência
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