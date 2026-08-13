Na quarta-feira, Trump declarou que EUA têm 'controle total' sobre Ormuz, e que bloqueio seria como 'muro de aço' - AFP

Na quarta-feira, Trump declarou que EUA têm 'controle total' sobre Ormuz, e que bloqueio seria como 'muro de aço'AFP

Publicado 13/08/2026 08:46

Um comandante de alto escalão do Irã afirmou nesta quinta-feira (13) que o Estreito de Ormuz está sob controle do país . A declaração contradiz o presidente americano Donald Trump, que reivindicou o domínio da importante rota marítima.

"Hoje, o Estreito de Ormuz está sob gestão e controle da República Islâmica, e nosso país segue em seu caminho com total segurança", afirmou Hossein Taeb, comandante da força paramilitar Basij, em declarações exibidas pela televisão estatal.

Trump afirmou que as forças americanas mantêm o controle da via marítima crucial para o trânsito de petróleo, gás e outras mercadorias pelo Oriente Médio.

"Os Estados Unidos têm controle total sobre o Estreito de Ormuz. Acho que vamos mantê-lo!", escreveu Trump em sua plataforma, Truth Social, nesta quarta-feira (12). "Nosso bloqueio naval está sendo chamado por todos de 'um muro de aço', e não há nada que o Irã possa fazer a respeito", acrescentou.

Nesta terça-feira, Trump declarou à imprensa que seu país tem "o controle total do Estreito de Ormuz neste momento. Eles não têm o controle. Nós temos o controle total. É nosso".

