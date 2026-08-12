O falecimento de Hiroshi Okuda foi confirmado nesta quarta-feira - Toshifumi Kitamura / AFP

O falecimento de Hiroshi Okuda foi confirmado nesta quarta-feiraToshifumi Kitamura / AFP

Publicado 12/08/2026 09:53

Okuda atuou como presidente e, posteriormente, como presidente do conselho da Toyota Motor Corp. de 1995 a 2006. Em seus 45 anos de carreira na Toyota, Okuda é especialmente lembrado por ter liderado o desenvolvimento do Prius, um híbrido gasolina-elétrico lançado em 1997, um modelo com tecnologia de baixo consumo de combustível que era inovadora na época.O Prius tornou-se um símbolo da busca da indústria automobilística por uma condução ecológica. Okuda foi fundamental para consolidar a reputação da Toyota em eficiência de combustível em um momento em que os preços da gasolina já estavam em alta, com modelos como o Camry, um dos mais vendidos, e os híbridos.Nascido no centro do Japão, região onde fica a sede da companhia, Okuda se formou em 1955 na prestigiada Universidade Hitotsubashi, em Tóquio, com um diploma em administração de empresas.Conhecido por sua franqueza e por sempre ter uma risada fácil, Hiroshi era incomum por não pertencer à família Toyota, fundadora da empresa, como era comum na liderança da maior montadora do mundo.Ele foi essencial para liderar a expansão global da empresa enquanto esteve à frente da empresa, não apenas em vendas, mas também em produção, instalando fábricas nos Estados Unidos (EUA) e na Europa.