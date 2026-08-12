Trump assinou um decreto no qual pede para espaçar a aplicação em crianças - Jim Watson / AFP

Trump assinou um decreto no qual pede para espaçar a aplicação em criançasJim Watson / AFP

Publicado 12/08/2026 10:22

A Organização Mundial da Saúde (OMS) advertiu nesta quarta-feira (12) que a tentativa do presidente americano Donald Trump de reformar a política de vacinação infantil nos Estados Unidos (EUA) vai contra "décadas de evidência científica".