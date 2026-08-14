Chuvas inundaram ruas e casas, deixaram milhares de pessoas ilhadas e provocaram apagões - Reprodução / X

Chuvas inundaram ruas e casas, deixaram milhares de pessoas ilhadas e provocaram apagõesReprodução / X

Publicado 14/08/2026 09:02

Fotos e imagens de TV exibidas após o amanhecer mostraram danos generalizados, com casas, carros e trechos de trilhos ferroviários alagados por água barrenta.Cerca de 6 mil pessoas que ficaram presas durante a noite no aeroporto de Narita, que atende à região de Tóquio, deixaram o local gradualmente após a retomada parcial do serviço de trens nesta manhã. Os voos com origem e destino para Narita operavam normalmente, e muitas pessoas voltavam para casa ao fim da semana do feriado budista de Obon.As autoridades locais da província de Chiba informaram que cinco pessoas foram encontradas mortas e outra estava desaparecida. Entre as vítimas, estão um homem encontrado boiando em uma via alagada na cidade de Ichikawa e uma mulher presa em um carro inundado na cidade de Sakura. Outras duas pessoas foram dadas como provavelmente mortas após serem retiradas de carros alagados em Kashiwa e na cidade de Chiba.Mais de 170 casas foram inundadas na província e, até a tarde desta sexta (pelo horário local), mais de 300 pessoas estavam abrigadas em instalações públicas, segundo o governo local. Até a manhã desta sexta, cerca de 26 mil residências estavam sem energia elétrica.Em Chiba, um volume recorde de 11,5 centímetros de chuva caiu em apenas uma hora. Em Sakura, foram 9,7 centímetros no mesmo intervalo, também um recorde. Em entrevista coletiva de emergência transmitida pela TV, o meteorologista da agência Takuya Hosomi disse que os níveis de precipitação registrados foram sem precedentes.