Incêndios deixaram 36 feridos na CroáciaReprodução / X
Current situation on Friday morning in Omiš #Croatia: The wildfire is under control, but firefighters still face a long battle to fully contain it. Ten people are in intensive care, including a 17-year-old girl. Seven are fighting for their lives.— Goran Majić (@Goran_Majic) August 14, 2026
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36 feridos na Croácia
"É um dos piores incêndios da história da Croácia", declarou o comandante dos bombeiros croatas, Slavko Tucakovic. Ele disse que as chamas devastaram entre 900 e mil hectares.
O incêndio começou na noite desta quinta-feira (13) em Lokva Rogoznica, no centro da costa croata, no Mar Adriático. Agitado pelos ventos, o incêndio queimou alguns pinheiros e depois atingiu casas na localidade turística. Em seguida, as chamas se propagaram por vários quilômetros, em direção a outras localidades.
Dos 36 feridos, 14 foram hospitalizados na cidade de Split. Dez estão na UTI.
1,8 mil pessoas afetadas na Alemanha
Segundo uma porta-voz do governo municipal, quase 300 pessoas foram mobilizadas para conter o fogo. O Exército alemão também foi enviado à região. "A situação é dinâmica e depende da direção do vento", afirmaram as autoridades.
500 afetados no sudoeste da França
A área, dominada por um bosque de pinheiros que estava muito seco devido ao calor das últimas semanas, recebeu quase 500 bombeiros.
"As próximas 15 horas serão determinantes", advertiu o prefeito do departamento, Gilles Clavreul. O comandante dos bombeiros da região, Arnaud Fabre, disse que "o fogo foi controlado" graças à queda da temperatura durante a noite e ao aumento da umidade relativa do ar. O dia será difícil, no entanto, já que são esperados 36°C.
O ano de 2026 está sendo especialmente duro na França, que já bateu o recorde de superfície queimada em 20 anos de medições por satélite. O sistema europeu de vigilância de incêndios (Effis) registra quase 100 mil hectares queimados desde janeiro.
Campos e casas queimadas na Inglaterra
Campos e casas sofreram incêndios na localidade de Stourbridge, no centro da Inglaterra, de onde alguns moradores foram retirados. Três bombeiros foram hospitalizados.
"Está sendo um período especialmente intenso e difícil para as equipes de bombeiros, estamos sob forte pressão", declarou à BBC Phil Garrigan, diretor da NFCC, a associação nacional dos bombeiros.
Risco extremo na Grécia
As condições difíceis "exigem máxima cautela de todos", advertiu na noite de quinta-feira uma fonte do corpo de bombeiros.
Temperatura superior a 35ºC
Ao longo do dia, pelo menos 150 milhões de pessoas residentes na França, Alemanha, Espanha e Itália enfrentarão temperaturas acima de 35ºC, segundo cálculos da reportagem.
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