Terremoto afetou províncias de Nusa Tenggara Oriental, Sulawesi do Sul e Nusa Tenggara Ocidental, no leste do paísReprodução / X

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Um forte terremoto de magnitude 7,7 atingiu o leste da Indonésia neste sábado (15) e deixou ao menos 47 mortos. O tremor também provocou a evacuação de milhares de moradores, após um breve alerta de tsunami.

O epicentro do tremor, que ocorreu às 05h58 no horário local (18h58 de sexta em Brasília) a pouca profundidade, foi localizado a 68 quilômetros da cidade de Ende, na província de Nusa Tenggara Oriental, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

"De repente tudo começou a tremer e eu entrei em pânico", disse à reportagem Lukas Lotar, de 31 anos, funcionário de um hospital. "Os pacientes também fugiram; o abalo foi forte. Vi que algumas paredes tinham rachado", acrescentou.

O tremor inicial foi seguido por fortes réplicas, incluindo uma de magnitude 6,1. Fathur Rahman, responsável pelos serviços de emergência, informou que o balanço havia subido neste sábado para 40 mortos e 50 feridos.

Antes disso, o chefe da agência nacional de gestão de desastres, Suharyanto, havia relatado 2 mil pessoas evacuadas da região "por seus próprios meios". Ele indicou que havia pessoas presas em vários prédios, que "serão os primeiros alvos das equipes de intervenção".

Segundo Suharyanto, a agência está preparando dois helicópteros e um avião para participar nas operações de resgate. A dimensão total dos danos ainda está sendo avaliada. Imagens de televisão mostraram socorristas procurando sobreviventes entre os escombros na cidade de Maumere.

A Agência de Meteorologia, Climatologia e Geofísica da Indonésia (BMKG) emitiu um alerta para a possibilidade de ondas de tsunami de entre meio e três metros em pelo menos três províncias, mas depois o retirou.
Novo tremor de magnitude 6,9
A milhares de quilômetros da ilha de Flores, um segundo tremor de magnitude 6,9 ocorreu doze horas depois, perto de Pematangsiantar, na ilha de Sumatra, oeste do país, sem que fossem relatados danos ou vítimas em um primeiro momento.

A Indonésia e seus países vizinhos sofrem terremotos frequentes devido à localização no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, uma região de intensa atividade sísmica que se estende do Japão pelo Sudeste Asiático e ao longo da bacia do Oceano Pacífico.