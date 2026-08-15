Terremoto afetou províncias de Nusa Tenggara Oriental, Sulawesi do Sul e Nusa Tenggara Ocidental, no leste do paísReprodução / X
Terjadi gempa pagi ini di wilayah Nusa Tenggara Timur NTT dan berpotensi Tsunami. Semoga tidak ada korban dan saudara kita disana aman dan sehat #gempa #ntt pic.twitter.com/3QI1Z9T6mE— halimlubis (@_halimlubis) August 15, 2026
O epicentro do tremor, que ocorreu às 05h58 no horário local (18h58 de sexta em Brasília) a pouca profundidade, foi localizado a 68 quilômetros da cidade de Ende, na província de Nusa Tenggara Oriental, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).
"De repente tudo começou a tremer e eu entrei em pânico", disse à reportagem Lukas Lotar, de 31 anos, funcionário de um hospital. "Os pacientes também fugiram; o abalo foi forte. Vi que algumas paredes tinham rachado", acrescentou.
O tremor inicial foi seguido por fortes réplicas, incluindo uma de magnitude 6,1. Fathur Rahman, responsável pelos serviços de emergência, informou que o balanço havia subido neste sábado para 40 mortos e 50 feridos.
Antes disso, o chefe da agência nacional de gestão de desastres, Suharyanto, havia relatado 2 mil pessoas evacuadas da região "por seus próprios meios". Ele indicou que havia pessoas presas em vários prédios, que "serão os primeiros alvos das equipes de intervenção".
Segundo Suharyanto, a agência está preparando dois helicópteros e um avião para participar nas operações de resgate. A dimensão total dos danos ainda está sendo avaliada. Imagens de televisão mostraram socorristas procurando sobreviventes entre os escombros na cidade de Maumere.
A Agência de Meteorologia, Climatologia e Geofísica da Indonésia (BMKG) emitiu um alerta para a possibilidade de ondas de tsunami de entre meio e três metros em pelo menos três províncias, mas depois o retirou.
A Indonésia e seus países vizinhos sofrem terremotos frequentes devido à localização no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, uma região de intensa atividade sísmica que se estende do Japão pelo Sudeste Asiático e ao longo da bacia do Oceano Pacífico.
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