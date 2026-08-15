Tempestade tropical Lala levou chuvas torrenciais à Ilha Grande do HavaíAFP
"São esperados ventos com força de furacão capazes de causar danos na Ilha Grande do Havaí mais tarde neste sábado", informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos em seu boletim mais recente, divulgado por volta das 15h (12h em Brasília). "Os ventos com força de tempestade tropical já começaram."
A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA, na sigla em inglês) informou que a Ilha Grande pode registrar mais de 60 centímetros de chuva, além de uma maré de tempestade com "ondas perigosas".
As condições adversas podem continuar até domingo.
O prefeito de Honolulu, Rick Blangiardi, afirmou na sexta-feira que sua administração passou vários dias preparando a região para a chegada da tempestade e pediu aos moradores que estivessem preparados.
A agência de gestão de emergências do Havaí recomendou aos moradores que limpassem calhas e ralos, mantivessem objetos de valor longe do chão, vedassem frestas nas portas e retirassem galhos de árvores que pudessem ameaçar suas propriedades.
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