Luigi Mangione se declarou culpado no assassinato de Brian Thompson, CEO da UnitedHealthcareAFP
Mangione, hoje com 28 anos, disse que fez uma arma com a ajuda de uma impressora 3D, viajou para Nova York e usou um disfarce - posando como um investidor em uma empresa multibilionária - para contatar a empresa em busca de detalhes sobre o evento.
"Na manhã de 4 de dezembro de 2024, eu atirei no Sr. Thompson em Manhattan, e ele morreu", disse Mangione ao tribunal federal de Manhattan, onde entrou algemado nos pés, mas não nas mãos, vestindo seu uniforme bege de prisão.
Ouvindo na plateia, a viúva de Thompson, Paulette, respirou fundo várias vezes e enxugou repetidamente as lágrimas dos olhos.
Os promotores planejam buscar uma sentença de prisão perpétua na sentença de Mangione, marcada para 18 de dezembro. Quando a juíza distrital dos EUA Margaret M. Garnett perguntou se ele entendia que poderia passar o resto da vida atrás das grades, Mangione respondeu de forma neutra: "Sim".
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