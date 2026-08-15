Luigi Mangione se declarou culpado no assassinato de Brian Thompson, CEO da UnitedHealthcare - AFP

Luigi Mangione se declarou culpado no assassinato de Brian Thompson, CEO da UnitedHealthcareAFP

Publicado 15/08/2026 10:06

"Na manhã de 4 de dezembro de 2024, eu atirei no Sr. Thompson em Manhattan, e ele morreu", disse Mangione ao tribunal federal de Manhattan, onde entrou algemado nos pés, mas não nas mãos, vestindo seu uniforme bege de prisão.Ouvindo na plateia, a viúva de Thompson, Paulette, respirou fundo várias vezes e enxugou repetidamente as lágrimas dos olhos.Os promotores planejam buscar uma sentença de prisão perpétua na sentença de Mangione, marcada para 18 de dezembro. Quando a juíza distrital dos EUA Margaret M. Garnett perguntou se ele entendia que poderia passar o resto da vida atrás das grades, Mangione respondeu de forma neutra: "Sim".