Hayden Panettiere morre aos 36 anosAngela Weiss / AFP
Hayden Panettiere, atriz de 'Heroes' e 'Nashville', morre aos 36 anos
Causa do falecimento não foi divulgada, até o momento; atriz já enfrentou uma luta contra um vício em drogas e álcool
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