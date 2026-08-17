Hayden Panettiere morre aos 36 anos - Angela Weiss / AFP

Hayden Panettiere morre aos 36 anosAngela Weiss / AFP

Publicado 17/08/2026 06:45 | Atualizado 17/08/2026 06:49

Rio - Conhecida por trabalhos nas séries "Heroes" e "Nashville", a atriz Hayden Panettiere morreu aos 36 anos, neste domingo (16). A notícia foi confirmada pelo pai da artista, Alan "Skip" Panettiere, à ABC News. A causa do falecimento, entretanto, não foi divulgada até o momento.

"É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento trágico de nossa amada Hayden. Ela era uma luz incrível e uma força da natureza que trouxe amor e alegria imensuráveis a todos que a conheceram – e aos milhões que a assistiram nas telas", afirmou Alan, em comunicado, pedindo também privacidade em meio ao luto, "enquanto nossa família dedica um tempo para assimilar essa perda inimaginável."

Segundo o TMZ, polícia atendeu a uma ocorrência envolvendo Hayden no domingo e a causa da morte dela é investigada. A atriz deixa uma filha, Kaya Evdokia Klitschko, de 11 anos, fruto do antigo relacionamento com o ex-boxeador ucraniano Wladimir Klitschko.



Nascida no estado de Nova York, Hayden ficou conhecida, ainda criança, ao dublar a princesa Dot no filme "Vida de Inseto" (1998). Ela também atuou em produções como "Duelo de Titãs" (2000), "As Apimentadas: Tudo ou Nada" (2000), "Um Presente para Helen" (2004) e dois filmes da franquia "Pânico". O último trabalho dela foi no thriller psicológico "Sleepwalker", lançado em janeiro deste ano.

Na vida pessoal, Panettiere enfrentou momentos difíceis. Ela revelou ter sofrido com depressão pós-parto após o nascimento de sua filha, em 2014, e em 2022 falou publicamente sobre sua luta contra o alcoolismo e o vício em drogas. Em fevereiro de 2023, a atriz perdeu o irmão, o ator Jansen Panettiere, que morreu aos 28 anos devido a complicações cardíacas.

Em maio deste ano, ela havia lançado um livro de memórias intitulado "This Is Me: A Reckoning". Na obra, Hayden compartilhou seus dramas pessoais.